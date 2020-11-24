Доллар растет, нефть дорожает: изменятся ли цены на автогорючее в Украине

После нескольких недель ценового затишья на рынке автомобильного горючего начали закладываться предпосылки для нового изменения цен. Для бензина и дизтоплива тренд может пойти вверх, для автогаза — вниз.

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Почему так происходит, объясняют эксперты рынка: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Геннадий Рябцев отметил, что на прошлой неделе наметился небольшой тренд к подорожанию импортного бензина и зимнего дизеля. Цены на них в опте повысились на 2-4%. Но хотя курс доллара пошел вверх, розничные цены у большинства операторов пока не изменились.

"Неделя началась с роста оптовых цен, в основном на дизельное топливо, — подтверждает и Сергей Куюн. — По сравнению с октябрем, оптовые цены в ноябре растут, так как повышаются котировки нефти. За месяц они увеличились почти на 20%, с 36 до 45 долларов за баррель. Если тренд продолжится, это приведет и к подорожанию нефтепродуктов в рознице".

По словам Артема Куюна, на рынке сжиженного газа наблюдается превышение предложения над спросом. Это начинает давить на цены, не давая им повышаться.

"Ряд сетей, у которых осталось достаточно более дорогих запасов, начали понемногу снижать розничные цены", — анализирует Артем Куюн.

Эксперты ожидают, что на наступившей неделе цены на бензин меняться в рознице не должны, кроме летнего дизтоплива.

"Сейчас многое зависит от курса гривни, финаналитики не исключают ее девальвации, что автоматически поднимет цены на топливо. Но еще неделю значительных изменений цен ждать не стоит", — говорит Сергей Куюн.

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Геннадий Рябцев прогнозирует, что зимний дизель будет на наступившей неделе дорожать, летний – дешеветь. Цена бензина практически не изменится.

Эксперты также отметили, что подорожание нефти в мире пока не окажет влияния на стоимость топлива в Украине.

"Говорить о том, что цены на бензин и ДТ пойдут вверх из-за подорожания нефти, можно только при устойчивом восходящем тренде в течение двух недель и более. При этом баррель должен подорожать с нынешних 45 долларов за баррель до 55 долларов и выше. Тогда можно говорить о росте в пределах гривни за литр", — конкретизировал Геннадий Рябцев.

Артем Куюн прогнозирует, что на наступившей неделе цены на газ могут упасть.

"Тренд в опте сменился на противоположный, поэтому уже нельзя говорить о росте цен. Ряд сетей начинают снижать цены в рознице. Не исключаю, что к концу недели увидим массовое удешевление в пределах 10-15 коп./л", — уточнил Артем Куюн.

Напомним, что Верховная Рада готова изменить цены на топливо, соответственно цены на рынке существенно изменятся.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Дорогая нефть и дешевая гривня готовят ценовой сюрприз на рынке топлива".

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