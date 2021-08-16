Доллар на минимуме, цены на продукты на максимуме – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости понедельника, 16 августа

Доллар упал в цене, а стоимость продуктов выросла. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Доллар вернулся к минимуму прошлого года, локдаун снова лишит работников общепита заработков, "Укрзализныця" начала продавать билеты на запасные места в поездах, цены на продукты во всем мире бьют рекорды, а "Газпром" не захотел бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости понедельника, 16 августа.

Доллар обновил минимум за год

По расчетам Национального банка Украины, на 17 августа "зеленый" упал до 26,65 грн, а евро – до 31,36 за единицу. Таким образом, курс доллара снизился еще на четыре копейки по сравнению с показателями 16 августа.

В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на восемь копеек. Доллар находится на минимуме с 25 июня 2020 года, то есть более чем за год. За неделю – с 10 по 17 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте уже на 15 копеек.

Курс евро также упал на четыре копейки после снижения на две копейки днем ранее. В целом европейская валюта, как и американская, находится на минимальных значениях с середины лета 2020 года.

Реклама

Доллар продолжил падение / Фото: Сегодня, REUTERS/Sertac Kayar

Кого лишит работы новый локдаун

Карантинные меры в Украине, которые прогнозируются этой осенью, снова приведут к ухудшению ситуации на рынке труда. Сильнее всех пострадает сфера общепита. Вместе с тем спрос в сфере доставки еды вырастет, как и в прошлый раз.

Действовать работодатели будут точно так же, как и в первый локдаун, – отправлять работников в неоплачиваемые отпуска. При этом могут возникнуть новые трудности.

Общепит пострадает после введения нового локдауна, а IT-сфера снова выиграет. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

УЗ открыла продажу билетов на "запасные" полки

"Укрзализныця" начала продавать билеты на места № 53 и № 54 в плацкартных вагонах. Ранее эти полки использовались для провоза безбилетных и хранения грязного белья. Такое решение в УЗ приняли, чтобы уменьшить количество безбилетных и уменьшить невывоз пассажиров с курортов.

Реклама

В плацкартных вагонах фактически стало на 2 места больше / Фото: Сегодня, Укрзализныця

Будет ли масло по 100 гривен за литр

Цены на продукты в Украине снова взлетели: сахар и масло подорожали почти в два раза по сравнению с прошлым годом, набрали в стоимости и яйца – почти 30%. Подорожание происходит во всем мире.

Однако эксперты советуют не паниковать. По крайней мере, стоимость масла не должна подскочить до 100 гривен за литр.

Цены на продукты снова сильно взлетели. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Цены на газ взлетели до рекорда

Российский "Газпром" выкупил всего 4% из предложенной дополнительной твердой мощности транзита через Украину на сентябрь. После этого цена газа в Европе подскочила до 585 долларов за тысячу кубометров. Это новый рекорд с 2018 года. Предыдущий максимум в начале августа-2021 составлял 555 долларов за тысячу кубометров.

Реклама