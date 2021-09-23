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Доллар и евро снова упали в цене

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
23 сентября, 16:59
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 24 сентября
Гривня закрепилась к доллару и евро - курс валют НБУ на 24 сентября
Гривня закрепилась к доллару и евро - курс валют НБУ на 24 сентября / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал подобный официальный курс доллара и евро к гривне на 24 сентября:

23.09

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24.09

изменение

1 доллар США

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26,67 грн

26,52 грн

-0,15

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1 евро

31,28 грн

31,08 грн

-0,20

Доллар и евро по официальному курсу снова снизились в цене. Американская валюта подешевела на 15 копеек по сравнению с предыдущим днем, а евро стал дешевле на целых 20 копеек.

Курс валют в сентябре

Несмотря на постепенное снижение цены на доллар, гривна может обрушиться в любой момент, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению эксперта, резкая смена курса может произойти после значительного всплеска заболеваемости коронавирус, который повлечет быстрый выход инвесторов из украинских ценных бумаг и рост их спроса на валюту.

Как менялся курс:

  • В июле гривна укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время .

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