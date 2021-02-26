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Долги перед энергетиками не дают возможности вовремя закупать топливо и ремонтировать оборудование, – экс-министр

26 февраля, 16:42

Инна Бабур Инна Бабур

На сегодняшний день долги составляют около 70 млрд гривен

Стремительное накопление долгов перед генерирующими компаниями и постоянный финансовый дефицит энергорынка не дает возможности закупать необходимые объем топлива и проводить ремонт и реконструкцию основного оборудования ТЭС и АЭС. Об этом заявил экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, сообщает "Politeka".

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"Постоянно наращиваются долги перед энергетиками, и на сегодняшний день они составляют около 70 млрд гривен. И это не дает возможности не только закупать необходимый объем топлива для подготовки к отопительному сезону, но и не дает возможности ремонтировать, проводить реконструкцию основного и вспомогательного оборудования и обеспечивать надежную работу электроэнергетического комплекса страны", - сообщил экс-министра в эфире телеканала "Україна 24".

По его словам, такая ситуация на энергорынке приводит к сложностям с прохождением отопительного сезона и используется лоббистами российского тока в качестве прикрытия для импорта тока из России и Беларуси.

Исправить ситуацию можно путем завершения реформы рынка, ликвидации искусственных перекосов и коррупционных схем, которые приводят к вымыванию средств у реальных производителей тока.

"Нужно сделать так, чтобы генерирующие компании своевременно получали деньги, были возвращены долги. И сделать, главное, все необходимое для того, чтобы электроэнергетическая отрасль была управляемая со стороны власти, правительства. На сегодня она неуправляема", - подытожил Плачков.

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Напомним, из-за срыв сроков ремонтной кампании на атомных электростанциях ТЭС с октября 2020 года несут повышенную нагрузку, чтобы покрыть потребности энергосистемы.

В 4 квартале 2020 года, ТЭС увеличили производство более чем на 50% по сравнению с прогнозным балансом. Это привело к ускоренному срабатыванию запасов угля, которые на начало отопительного сезона (15 октября) составляли рекордные 2,8 млн т.

Повышенная нагрузка на ТЭС привела не только к ускоренному срабатыванию угля, а я к повышенной аварийности блоков.

В январе 2021 года НЭК "Укрэнерго" предупредило о риске веерных отключений потребителей.

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