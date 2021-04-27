Долг по зарплате перед шахтерами госшахт достигнет рекордных 2,1 млрд из-за заниженной цены на уголь, – лидер профсоюза

Государственные шахты находятся на грани банкротства из искусственно заниженной цены на их уголь.

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Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Шахты, по сути, доведены до банкротства. И в данный момент Фонд госимущества изменил менеджмент на "Центрэнерго", и они продолжают занижать цену на уголь. Кроме того, они говорят, что еще на 300 гривен будут снижать цену на государственный уголь", – сообщил Волынец в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что шахтеры готовятся к акциям протеста и забастовок из-за долгов по заработной плате.

"Шахты в данный момент неспособны выплатить зарплату шахтерам. Задолженность по зарплате составляет 1,5 млрд гривен. Через неделю, через 4 дня, задолженность увеличится еще на 540 миллионов и будет составлять 2,1 млрд грн. Такой задолженности никогда еще не было", – добавил Волынец.

Напомним, при рыночной цене на уровне 2000-2100 грн/т государственные шахты продают уголь кампании "Центрэнерго" по 1650 грн/т.

Себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 3200 грн/т, по данным Минэнерго.

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Разница между ценой продажи угля шахт и реальной себестоимостью покрывается прямыми дотациями из государственного бюджета. Нехватка этих дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгов за электроэнергию.

Как известно, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.

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