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Доколе?! Почему не дешевеет бензин, хотя Кабмин обещал снижение цен

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
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22 февраля, 06:11
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Пока эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости горючего

Есть поговорка: обещанного три года ждут. Похоже, что наш Кабмин, пообещавший украинцам снизить запредельные цены на топливо, следует именно этому "гласу народа". Но пока державные мужи ломают головы, как сделать бензин и дизель дешевле и при этом с наименьшими потерями для казны (снижение акциза или НДС), горючее продолжает быстро дорожать.

Что происходит на рынке бензина и дизтоплива, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. А эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн разъяснил, что будет до конца февраля и в начале марта с ценами на автогаз.

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Читайте также: Кабмин обещает снизить цены на топливо – на сколько оно может подешеветь

Что изменилось за неделю

Главной новостью недели стало опубликование Министерством экономики новых предельных рекомендованных цен на топливо. С 15 февраля цена на "обычный" бензин не должна превышать 36,75 грн/л (+91 коп.), на "обычное" дизтопливо – 36,07 грн/л (+77 коп.). Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае 2021 года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется. В итоге имеем рост цен на все виды горючего, он значительный, но считается обоснованным, так как рассчитан на основании европейских котировок на топливо.

Сейчас средняя по стране цена бензина А-92 равна 34,16 грн/л, А-95 – 35,06 грн/л, дизтоплива 34,23 грн/л.

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В большинстве областей цены выросли от 90 коп. до 1 грн за литр бензина и от 80 до 90 коп. за литр дизеля. Самое заметное подорожание на Закарпатье – на 1,06 грн/л (до 34,17 грн/л А-92), самое незначительное в Киеве – 58 коп./л А-95. Тем не менее, в столице обычный "пятый", как и ранее, самый дорогой в Украине – 36,45 грн/л.

Самые высокие цены на А-92 и ДТ в Луганской обл.: А-92 – 35,75 грн/л, ДТ – 36,27 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской обл.: А-92 – 33,07 грн/л, А-95 – 34,06 грн/л, ДТ – также 33,07 грн/л.

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Цены на автогаз упали за неделю в среднем на 3 коп./л. В большинстве регионов они либо стабильны, либо снизились на 1-3 коп./л. В пяти областях газ подешевел заметнее – на 8-9 коп./л. Самый дорогой газ по-прежнему в Луганской обл. 19,34 грн/л, самый дешевый – теперь не в Житомирской, а в Ровенской 18,59 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и ДТ и не изменился по автогазу. По А-92 разброс составляет 8,1% (2,68 грн/л), было 8,3%, по А-95 – 7% (2,39 грн/л), было 8,1%, по дизелю – 10% (3,20 грн/л), было 10,8%, по газу – 4% (0,75 грн/л).

Какие цены во всех регионах, см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 34,16 грн/л (+93 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 35,06 грн/л (+91 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 34,23 грн/л (+79 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,85 грн/л (-3 коп.)

Анализ ситуации на рынке

После публикации новых "прайсов" от Минэкономики начался повальный рост цен на бензин и ДТ по всем сетям.

Как сообщил Сергей Куюн, розничные сети премиум-сегмента, как обычно, подняли цены до максимальных по А-95, но они повысили цены на дизель на 8 коп. меньше, чем предельные. Так на WOG и ОККО бензины А-92 и А-95 подорожали на 1 грн и на 0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л, а дизтопливо прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Крупнейшая сеть "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" – всего 1540 станций, это четверть рынка) повысила цены на бензин и ДТ на 1 грн/л. На ANP А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 до 33,95 грн/л и ДТ до 33,00 грн/л. На "Укрнафте" цены на А-92 выросли до 33 грн/л, на А-95 и ДТ до 34,00 и 33,00 грн/л.

Сети среднего и нижнего ценовых сегментов повышали цены по-разному, а некоторые даже их снизили. На станциях сети KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ на 10 коп./л. Цена на А-92 увеличилась до 35,49 грн/л, на А-95 до 36,09 грн/л, на ДТ до 35,39 грн/л. На Shell бензины подорожали на 73-80 коп./л: А-92 до 35,99 грн/л, А-95 до 36,75 грн/л. Цена ДТ выросла на 55 коп./л, до 36,07 грн/л.

Еще ряд сетей подняли цены от 50 коп./л до 1 грн/л. А вот на Chipo бензины подешевели на 23 коп./л: А-92 до 33,84 грн/л, А-95 до 34,51 грн/л.

Что касается обещаний властей снизить цену топлива, то и источники в Кабмине, и наши эксперты утверждают: работа движется. Подробности пока неизвестны, но как разъяснил Сергей Куюн, речь идет о серьезных изменениях в Налоговый кодекс в части налогообложения различных видов топлива.

"Проблема оказалась сложнее, чем ожидалось, анализирует эксперт. – Сейчас в правительстве идут наработки, будет подготовлен законопроект. То есть, даже при рассмотрении его в "турборежиме", результат может быть не ранее конца марта, и то не факт".

Геннадий Рябцев также согласен, что самый простой и быстрый вариант уменьшение предельной наценки трейдерам на 0,5-1 грн/л был бы неэффективным при галопирующем росте цен на топливо.

"Глобальная причина дорогого топлива – нефть, цена которой держится вблизи 100 долларов за баррель, говорит Геннадий Рябцев. Цены на нефть выросли на фоне обострения напряженности в отношениях между Россией и Украиной, на Западе всерьез опасаются военного конфликта. Как только вопрос решится дипломатическим путем, то нефть, а вслед за ней и топливо подешевеют до прежней стоимости".

Напомним: индикативная цена бензина А-95 в Украине 1,07 долларов за литр, по нынешнему курсу это 30 грн/л.

Как сообщил Артем Куюн, ситуация на рынке газа осложнилась. Один из крупнейших белорусских производителей сжиженного газа – Речицкий ГПЗ временно остановил прием заявок на отгрузку газа якобы из-за отсутствия сырья. Это около 10% украинского рынка. Также из-за обострения ситуации между Украиной и РФ приостановлена отгрузка газа из РФ, но с марта, февральские поставки обеспечат в полном объеме.

"Поставки LPG сбоят из-за политической напряженности, утверждает Артем Куюн. Трейдеры не ожидают, что эти новости дестабилизируют рынок, но прогнозируют рост цены в марте. Сейчас рынок сбалансирован. Если в марте реально "срежется" Сургут, то это добавит к цене, но трагедии не будет".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что бензин и дизтопливо до конца февраля продолжат дорожать.

"К концу недели появятся новые рекомендованные цены от Минэкономики, а так как нефть в феврале стабильно росла в цене, то и нефтепродукты будут стоить больше, чем неделю назад", прогнозирует Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн уточнил: бензин может подорожать еще на 60 коп./л, дизтопливо – на 25 коп./л.

Артем Куюн обнадежил, что стоимость автогаза до конца февраля не изменится. А вот в марте, если не удастся возобновить его поставки в полном объеме, возможен рост цен.

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