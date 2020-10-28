Доказательств преступления по делу "Роттердам+" нет, – прокурор САП

Старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко объяснил в суде, почему было закрыто дело "Роттердам+"

У следствия нет оснований для составления обвинений по делу "Роттердам+" из-за отсутствия в действиях подозреваемых лиц состава преступления.

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Об этом сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко.

"Оценив доказательства в совокупности и признав их достаточными для составления обвинительного акта, прокурор открывает сам или дает поручение органу следствия об открытии материалов и доступ стороны защиты к материалам. А если прокурор не признал такие доказательства достаточными, тогда остается третье – закрыть уголовное производство. Что было мной и исполнено", - сообщил прокурор во время судебного заседания 27 октября.

Он отметил, что САП приняла решение о закрытии дела в части подозреваемых, поскольку совокупность собранных следствием материалов не дает оснований четко прийти к выводу и утверждать о наличии материального ущерба и убытков, о ее доказанности, как это требует Уголовно-процессуальный кодекс.

"Мной выполнены нормы Уголовно-процессуального кодекса с учетом тех материалов, которые были добыты во время досудебного расследования, с учетом фактически окончания сроков досудебного расследования. Принято законное, мотивированное решение, которое изложено в форме постановления, которое соответствует Уголовно-процессуальному кодексу", - пояснил прокурор Пономаренко свою позицию.

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27 августа Высший антикоррупционный суд неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот же суд признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

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