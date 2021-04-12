Добродомов о наблюдательном совете УЗ: они погрязли в роскоши и коррупции

По его словам, одного из членов набсовета подозревают в закупке некачественных российских вагонов

Наблюдательный совет "Укрзализныци" очень дорого обходится государству, заявил экс-нардеп Дмитрий Добродомов в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24", пишет "Obozrevatel".

Реклама

"В парламенте создана временная следственная комиссия по определению эффективности. Появились данные не только о 5 млн грн за 2 года, потраченных на авиаперелеты членами наблюдательного совета, 0,5 млн было потрачено на терминалы, когда они очень комфортно перемещались, 2 млн грн было исключительно на питание. Стал известным случай об их прогулочном катере "Хвиля", где потратили за день около 654 тыс. грн. Членов набсовета всего семеро, зарплаты у них от 620 тыс. гривен", – рассказал он.

По словам Добродомова, одного из членов наблюдательного совета подозревают в закупке некачественных российских вагонов.

"ГБР пришло со следственными действиями к одному из членов, его подозревают в незаконном импортном оформлении 600 вагонов из России, а у нас с ноября 2019 года действует запрет на поставку российских вагонов. Кстати, это абсолютно плохие вагоны, списанные еще в 2015 году. Они ломаются, сходят с рельсов. Этот запрет действует, но каким-то образом эти вагоны попадают в "Укрзализныцю", при том, что Украина производит собственные вагоны.

Украинский новый вагон стоит 60 тыс. долларов. Бэушный, никому не нужный, даже россиянам, вагон, который они нам продают, стоит 15 тыс. Для понимания зрителей: годовая зарплата семи членов набсовета – это 700 новых украинских вагонов. Было бы намного лучше обновить состав, чем содержать реальных дармоедов, погрязших в роскоши и коррупции", – сказал Добродомов.

Реклама

Депутат отметил, что из бюджета на содержание набсовета выделяются огромные деньги.

"У них даже новая служба появилась, на обслуживание которой уходит почти 4 млн. Это специальная служба по обслуживанию членов набсовета. Такое впечатление, что у нас монархическая династия появилась со своим Букингемским дворцом, где у них есть служба, обеспечивающая перелеты и все эти забавы", — сказал он.

Напомним, Государственное бюро расследований 8 апреля провело обыск в центральном офисе "Укрзализныци".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама