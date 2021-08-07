До конца года в Днепропетровской области реконструируют 249 километров электрических линий

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ДТЭК Днепровские электросети планирует до конца года завершить реконструкцию около 250 километров электрических линий, сообщает Znaj.ua.

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Благодаря проведенным работам жители области получат надежный и современный источник электропитания. В компании говорят, что это техническое обновление стало возможным благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов в 2021 году. Они позволили увеличить инвестпрограмму в 2021 году на 34% по сравнению с 2020 годом. Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры региона в соответствии с потребностями региона и его жителей.

Реконструкция касается линий среднего и низкого уровня напряжения. То есть тех, которые непосредственно отвечают за наличие электрического тока у жителей Днепропетровской области, предприятий и организаций. Сейчас компания полностью реконструировала 55 км линий электропередач, а также 24 трансформаторных и распределительных пунктов. Всего в 2021 году ДТЭК Днепровские электросети планирует полностью заменить более 249 километров линий электропередачи и 108 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Для сравнения, в 2020 году компания имела возможность обновить только 71 распределительный пункт.

Увеличение объемов средств, которые компания инвестирует в проекты полной замены энергооборудования, стало возможным благодаря переходу на стимулирующий инвестиции RAB-тариф. Он позволил увеличить инвестиционную программу ДТЭК Днепровские электросети на 34% по сравнению 2020 годом – с 753 млн до 1 млрд грн.

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При проведении реконструкции электролиний специалисты ДТЭК Днепровские электросети проводят полную замену электрического провода. Если это кабельная линия, то под землей заново, вместо старого изношенного кабеля прокладывают новый и современный, с улучшенными характеристиками изоляции и пропускной способности. Если реконструируют воздушную линию, то монтируют новые безопасные самонесущие изолированные провода (СИП) и, в случае необходимости, проводят замену электрических опор.

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Сейчас работы по обновлению продолжаются. По их завершении компания обязательно проведет полное восстановление благоустройства территорий, где проводился ремонт и технологически требовался демонтаж дорожного покрытия, раскрытие газонов и тому подобное.