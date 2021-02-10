Українська
$ 27,64
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ, – глава "Укрметаллургпром"

10 февраля, 16:08

Инна Бабур Инна Бабур

Создание отраслевого регулятора позволит навести порядок в тарифообразовании в транспортной сфере, считает Каленков

Реформирование "Укрзалізниці" и создание независимого регулятора в транспортной отрасли, который установит экономически обоснованные тарифы на перевозки, очень важны для развития промышленности. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

По словам главы "Укрметаллургпрома", 40% перевозимых железной дорогой грузов – продукция горно-металлургического комплекса, и предприятия отрасли как никто заинтересованы в эффективной работе "Укрзалізниці".

"Должна пройти реструктуризация "Укрзалізниці", которая позволит разделить пассажирские и грузовые перевозки. Это позволит найти правильное применение деньгам и не заниматься кросс-субсидированием. Ежегодно 13-15 млрд грн переводится из грузовых перевозок на пассажирские. Это неправильно, это создает проблемы с качественным обслуживанием грузов", – рассказал Каленков.

Он также акцентировал: тарифы на перевозку грузов должны быть экономически обоснованными, а их формирование – прозрачным. По его мнению, создание отраслевого регулятора позволит навести порядок в тарифообразовании в транспортной сфере.

В тренде
Курс доллара опустился на осеннее "дно", евро дешевеет

"Должна быть создана независимая комиссия регулирования в транспорте – это то, о чем говорится уже последние 5-7 лет. Наконец-то это должно осуществиться, все мы очень ждем, что это состоится в ближайшие полгода-год. Именно НКРТ – независимая комиссия регулирования транспорта должна заниматься экономическим обоснованием тарифов", - сказал Каленков.

Реклама

Ранее глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Также УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця тарифы железная дорога реформирование законопроект грузовые перевозки регулирование государственное регулирование каленков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за долларФинансы
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясо
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясоЭкономика
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять