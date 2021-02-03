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Для медиков в школах ввели надбавки: когда и насколько вырастут зарплаты

3 февраля, 15:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Доплаты появились из-за опасности работы в условиях пандемии коронавируса

Кабинет министров Украины повысил зарплаты на 20% от должностного оклада медработникам в учебных заведениях. Доплаты назначили "задним числом" – с 1 января 2021 года. Надбавка будет действовать до отмены карантина.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а текст постановления обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

В среднем врачи получат почти на 1000 гривен больше, в зависимости от тарифного разряда, подсчитал Шмыгаль.

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Доплаты ввели из-за повышенного риска для здоровья и работы школьных врачей "в неблагоприятных условиях".

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что в Украине необходимо установить минимальную зарплату для медиков, которая будет привязана к прожиточному минимуму. Министр надеется, что нардепы поддержат такой законопроект.

А в бюджете на 2021 год предусмотрено повышение зарплат медикам на 30%. Общие госрасходы на медицину в 2021 году составят 4,3% ВВП с постепенным повышением до 5% к 2023 году.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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школа зарплаты выплаты медики врачи надбавка доплата

Источник: Сегодня

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