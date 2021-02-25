"Дія.Бизнес" стал площадкой для популяризации безбарьерности среди малых и средних предприятий

23 февраля 2021 Министерство цифровой трансформации и ОО "Безбарьерность" по инициативе первой леди Елены Зеленской в рамках проекта ПРООН в Украине "Гражданское общество для развития демократии и прав человека в Украине", который реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании, запустили проект "Бизнес без барьеров" на портале Дія.Бізнес. Об этом сообщает на своем сайте Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины.

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Впервые предприниматели получат систематизированную информацию о методах внедрения безбарьерности:

Кейсы безбарьерного бизнеса в Украине.

Как интегрировать безбарьерность в маркетинговые коммуникации бизнеса?

Как провести безбарьерное собеседование?

Как строить внутренние коммуникации для развития безбарьерности в бизнесе?

Как бизнесу нанять на работу человека с инвалидностью?

Инклюзивность и разнообразие в малом и среднем бизнесе: новый тренд или must-have?

Как обустроить рабочее место для человека с инвалидностью?

Это первый цикл информационных материалов. В отдельном разделе на портале Дія.Бізнес размещены рекомендации, успешные кейсы и советы экспертов по внедрению принципов безбарьерности.

/ Фото: Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины

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Комментарии и оценки проекта

Во время брифинга Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам евроинтеграции, подчеркнула, что Минцифра с радостью поддерживает инициативу Елены Зеленской по продвижению концепции инклюзивности в бизнес-среде.

"Внедрение безбарьерности, принципов равенства и многообразия как части бизнес-процессов являются основой для повышения эффективности и конкурентоспособности. Сейчас это в основном делает большой бизнес – время распространить эту практику на малый и средний. Кроме того, инклюзия – это реализация европейских ценностей", – подчеркнула Валерия Ионан.

Первая леди Елена Зеленская отметила: "Проект "Бизнес без барьеров" – уникальный и инновационный. Ведь впервые малый и средний бизнес получит систематизированную и удобную в использовании информацию о методах внедрения безбарьерности и инклюзии".

Вероника Селега, генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Украины заявила, что подобные проекты важны в контексте разработки Национальной стратегии безбарьерности, которая будет представлена до 12 апреля 2021 года.

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"Право на работу – это общественная норма и право на отсутствие барьеров – это также базовое право во всем цивилизованном мире. И не обязательно идет речь о людях с инвалидностью. Это также касается и молодежи, и прав женщин в трудоустройстве. В Украине существует достаточно кейсов, которые могут стать примерами для других компаний, как можно адаптировать средний и малый бизнес к новым общественным нормам", – заявила Вероника Селега.

Николай Сондербай, старший советник ПРООН по вопросам развития демократии и прав человека, подчеркнул, что в ЕС инклюзивность в бизнес-среде является одним из приоритетов, поэтому украинские компании, которые хотят работать на рынках ЕС, должны понимать, что инклюзивность есть одним из факторов, на который будут обращать внимание инвесторы.

"Инклюзивность очень важна не только для устойчивого, но также для равного и равноправного развития. Поскольку украинский бизнес ориентируется на один из крупнейших экспортных рынков, которым является европейский рынок, а Европа видит инклюзивность для всех уязвимых групп одним из своих приоритетов, соответственно, украинские компании должны ориентироваться также на то, чтобы привлекать в свою среду, трудоустраивать также людей с инвалидностью. Это будет способствовать тому, что на компании будут обращать внимание потенциальные инвесторы, компании будут лучше развиваться и создавать возможности для развития страны в целом ", – подчеркнул Николай Сондербай.

Татьяна Ломакина, председатель ОО "Безбарьерность", подчеркнула, что кейсы бизнесов без барьеров в Украине станут доступными для широкого предпринимательского сообщества.

"На портале Дія.Бізнес украинские компании будут делиться лучшими практиками, как они внедряют безбарьерность не только в вопросах корпоративной социальной ответственности, а именно в бизнес-процессах. С тем, чтобы все чувствовали, что безбарьерность – это не какое-то дополнительное требование, существует общественная норма", – сказала Татьяна Ломакина.

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Ольга Бойко, координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес-Ассоциации, подчеркнула, что многообразие и инклюзивность влияют на производительность бизнеса, улучшение имиджа работодателя и финансовые результаты компаний.

"Все больше исследований последнего времени показывают, что разнообразие и инклюзивность имеют непосредственное влияние на производительность, на улучшение имиджа работодателя, а также на улучшение финансовых результатов любой компании, независимо от ее размера. Мы заметили, что в секторе малого и среднего бизнеса существуют ряд преимуществ, которые помогут ему с большей легкостью внедрять концепцию инклюзивности. Небольшое количество согласований, скорость принятия решений позволяют представителям этого сектора быть более гибкими к актуальным потребностям рынка и быстрее внедрять инновации. И, видимо, поэтому неудивительно, что наиболее яркие примеры социального предпринимательства, в том числе такие, которые привлекают представителей из социально уязвимых групп населения, мы видим именно через МСБ. Мы надеемся, что проект "Бизнес без барьеров" станет настоящим путеводителем для ответственного бизнеса на пути внедрения инклюзивности", – отметила Ольга Бойко.

Прямая трансляция презентации проекта "Бизнес без барьеров" на портале Дія.Бізнес доступна на YouTube-канале Кабмина .

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