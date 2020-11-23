ДФС манипулирует данными об уплаченных налогах зелеными электростанциями, – Семенишин

Отрасль возобновляемой энергетики создала около 8 тысяч рабочих мест и уплатила в прошлом году 20 млрд грн налогов в бюджет

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин, комментируя заявления ДФС о якобы неполную уплату налогов компаниями "зеленой" энергетики, пишет "Znaj.ua".

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"По нашим подсчетам, на начало 2020 года около 8 тысяч рабочих мест создала отрасль солнечной энергетики, точнее, возобновляемой энергетики. 8 тысяч рабочих мест. Эти все предприятия, которые задействованы в циклах строительства, производства, проектирования солнечных электростанций", – рассказал Семенишин.

По его словам, заявления о том, что "зеленая" генерация недоплачивает налоги, не соответствуют действительности.

"Эта отрасль платит миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Если добавить те выплаты, которые в виде налоговых отчислений, таможенных платежей, которые были осуществлены при строительстве солнечных электростанций, то мы получим действительно около 20 миллиардов гривен налогов, которые были уплачены всей отраслью прошлого года", - сказал Семенишин.

Он также обратил внимание, что развитие отрасли альтернативной энергетики стимулирует работу предприятий смежных отраслей, которые также платят налоги в бюджет.

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"Отрасль – это не только солнечные, ветровые станции, это лишь часть отрасли. Есть и вторая часть – компании, которые производят оборудование, которые производят металлоконструкции, кстати, из металла, который закупают на украинских предприятиях, солнечные фотоэлементы, которые производят в Украине. Мы говорим о трансформаторных подстанциях, выпускаемых в Украине из украинских комплектующих, куда задействованы до десятка смежных предприятий. Это сотни предприятий, которые платят налоги, которые дают тысячи рабочих мест", - подытожил Семенишин.

Напомним, в конце октября Государственная налоговая служба начала осуществлять давление на инвесторов в "зеленую" энергетику, которым государство задолжало 22,4 млрд грн, заявлением о якобы уклонении "зеленой" генерации от уплаты налога на прибыль, заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Казакевич.

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Ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики в Украине было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в страну.

Как сообщалось, в июле профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало стопроцентную выплату тарифа и погасить до конца 2021 года долг (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы "Гарпок" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% произведенной "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада приняла закон, которым НЭК "Укрэнерго" получила государственные гарантии для привлечения кредитных средств государственных банков, ЕБРР и других международных финансовых организаций на льготных условиях.

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Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общий размер исков достиг почти 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы ранее раскритиковали Украину за финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

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