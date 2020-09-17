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Действия Набсовета УЗ привели к падению производства вагонов на 70%, – Рязанцев

17 сентября, 12:56

Инна Бабур Инна Бабур

Отечественные производители не получили заказ на производство 6,5 тысячи вагонов

Действия Наблюдательного совета "Укрзализныци" привели к 70% падению производства отечественных вагонов. Об этом заявил экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев, пишет "Znaj.ua".

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По его словам, из-за отказа Наблюдательного совета от кредита ЕБРР на обновление вагонного парка УЗ, отечественные производители вагонов не получили заказ на производство 6,5 тысячи вагонов.

"Мы не получили строительство 6,5 тысячи вагонов, что равняется приблизительно 7 миллиардам гривен промышленного производства в стране. У нас исчезло производство на самой железной дороге. И мы сегодня имеем падение на 70% производства вагонов в стране", - рассказал Рязанцев.

Он сообщил, что вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя, сейчас мы покупаем вагоны из Прибалтики, а до этого завозили из России.

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"В конечном результате у нас на арене появляются предприятия, которые завозят уже сегодня вагоны из Прибалтики, а до этого времени активно завозились вагоны из Российской Федерации, давно использованные и вышедшие из эксплуатации", – объяснил Рязанцев.

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Напомним, ранее Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита.

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Укрзализныця заказ вагоны ЕБРР Рязанцев наблюдательный совет
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