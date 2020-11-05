Дешевые овощи скоро закончатся – цены взлетят на треть

Цены на овощи борщового набора в Украине пока что на 25-50% ниже, чем на конец октября-начало ноября прошлого года. Но уже через месяц овощи для борща подорожают минимум на 20-30%. Поэтому тем, кто привык делать запасы, стоит этим заняться, не откладывая.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил экономист Олег Пендзин в статье "К зиме подорожают минимум 3 основных продукта. Чем надо запасаться украинцам".

Больше всего за год подешевели лук, свекла и картофель. В же целом корзинка из борщнабора + яблоки подешевела на 23%. По словам Пендзина, сезонное снижение цен на овощи произошло из-за нехватки оборудованных овощехранилищ.

В этом году все овощи и корнеплоды уродили обильно, поэтому и цены упали. Но скоро фермеры распродадут урожай, который не могут хранить, и цены снова подскочат.

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А вот яблоки в Украине стали "золотыми". Из-за апрельских морозов погибла почти половина яблоневого цвета. К тому же в Польше пропала часть урожая – из-за нехватки рабочих рук.

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