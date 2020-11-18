Дешевле Рейкьявика, но дороже Москвы: Киев опустился в рейтинге дороговизны жизни

Киев попал в десятку наиболее подешевевших городов для жизни.

Реклама

Соответствующий рейтинг из 133 государств представила компания Economist Intelligence Unit (EIU).

Авторы исследования рассчитывают индексы стоимости проживания в разных городах мира два раза в год, в качестве отправной точки они используют прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты сравнивают цены на товары и услуги в 138 категориях. В частности, учитывается стоимость продуктов питания и одежды, аренды жилья и обучения детей.

В свежем рейтинге Украина разместилась на 101-м месте, за год потеряв 15 позиций. В десятку городов, которые опустились в рейтинге дороговизны жизни сильнее всего, также вошли:

В тренде Переболели COVID-19. Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

Рейкьявик (Исландия) — 56-е место — падение на 27 позиций;

Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (Бразилия) — делят 119-е место — упали на 23 позиции;

Бангкок (Таиланд) — 46-е место — минус 20 позиций;

Москва (Россия) – 106-е место – 20 позиций;

Мехико (Мексика) — 73-е место — 18 позиций;

Стамбул (Турция) — 111-е место — 15 позиций;

Найроби (Кения) — 77-е место — 14 позиций;

Лима (Перу) — 77-е место — на 14 позиций.

Согласно докладу EIU, стоимость жизни по сравнению с 2019 годом снизилась в странах Северной и Южной Америки, Африки и Восточной Европы. При этом в западноевропейских городах цена наоборот выросла.

Реклама

Так, ранее мы сообщали, что самыми дорогостоящими городам в мире в этом году стали Гонконг, Париж и Цюрих. Это связано, в частности, с укреплением евро относительно доллара США.

Кроме того, Киев вошел в десятку городов с самым грязным воздухом в мире.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама