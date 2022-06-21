Депутаты предлагают списать долги Украины: как это отразится на экономике и курсе гривни

Народные избранники считают нынешнюю ситуацию форс-мажором и хотят начать переговоры с кредиторами

Депутаты решили избавиться от долгов / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то что наша страна уже четыре месяца воюет с Россией, правительство до сих пор исправно платит по долгам. Украина просит Запад выделять по 5 млрд долларов в месяц для компенсации бюджетного дефицита, но при этом Минфин стабильно рассчитывается по старым займам. Депутаты от партии "Слуга народа" решили, что во время войны можно провести переговоры с кредиторами и договориться о реструктуризации или списании долгов.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, какими будут экономические последствия этого шага.

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Что предлагают депутаты

Чтобы решить финансовую проблему Украины во время войны, депутаты решили каким-то образом избавиться от долгов – то ли списать их, то ли реструктуризировать. Так, уполномоченный представитель фракции "Слуга народа" Любовь Шпак обратилась с трибуны парламента к президенту Владимиру Зеленскому и правительству с предложением провести переговоры с международными партнерами о списании госдолга Украины.

"Экономические потери нашей страны составляют до 1 млрд долларов в день. Поэтому мы обращаемся к президенту и Кабинету министров Украины с позицией безотлагательно перевести переговоры со всеми иностранными партнерами по кредитным обязательствам о пересмотре и списании наших долгов", – заявила депутат.

По ее словам, нынешняя ситуация – типичный форс-мажор для нашей страны. С другой стороны, в Министерстве финансов продолжают говорить о том, что прибегать к такому механизму в данной ситуации нецелесообразно.

Плюсы и минусы

Как говорят эксперты, отказаться от своих прежних долгов – это достаточно заманчивая идея, однако в итоге она может сыграть против Украины в будущем.

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"Для Украины списание прошлых долгов – это сигнал, что новых кредитов не будет. Именно поэтому мы наблюдали такое упорное сопротивление властей не просить о списании или реструктуризации внешних обязательств даже в тот момент, когда идет война", – поясняет "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, сейчас, когда захвачены некоторые области нашей страны, разрушена инфраструктура городов, даже при поддержке других стран оружием, терять уже почти нечего, поэтому мы можем ожидать, что Украина попросит о списании долгов. Если западная помощь иссякнет или страна окажется один на один с финансовыми трудностями, нам неизбежно придется объявлять дефолт.

"Из негативных составляющих просьбы о списании долгов выделим то, что при объявлении дефолта людям не дадут своевременно забрать их накопления из банковского сектора, и это будут еще одни "потерянные деньги". Для курса украинской гривни такой шаг станет сигналом падения, но продавать людям доллары никто не будет. Покупать доллары у людей по высокому курсу будут "с рук". То есть для валютного рынка такой шаг станет моментом высокой волатильности. Ориентироваться в уровнях падения гривни при таком сценарии сложно, и прогноз не будет обоснованным", – говорит Орыщак.

Другие экономисты говорят, что Украине нужно договариваться не о списании долгов, а об их реструктуризации. При этом договариваться можно как с международными финансовыми организациями, так и с частными кредиторами.

"Как показывают методические рекомендации МВФ, в рамках лондонского и парижского клубов зафиксировано несколько сотен реструктуризаций для более чем 90 стран", – говорит экономист Алексей Кущ.

Он считает, что наша страна могла бы рассчитывать на списание половины долгов, а на оставшуюся половину можно добиться отсрочки погашения сроком на 20 лет. При этом процентную ставку можно снизить до 1-2%. То есть Украина может получить некие кредитные каникулы с выплатой лишь минимальных процентов в ближайшие два десятилетия.

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"Справедливая реструктуризация не только финансово нас оздоровит, но и создаст предпосылки для правильного формирования линейки долгов в будущем. Тем более что сейчас и в ближайшее время нас никто не будет кредитовать ни на внешнем, ни на внутреннем долговом рынке. А помощь стран-доноров и даже МВФ не зависит от реструктуризации", – резюмирует Алексей Кущ.

Еще один вариант решения проблемы, по его словам, – переуступить кредиторам право требования по активам РФ, которые частично заблокированы на Западе в счет погашения нашей задолженности. В этом случае кредиторы в судах могли бы добиться списания средств значительно быстрее, чем это сделает Украина.

Ранее мы писали о том, что будет с курсом гривни и сбережениями украинцев. Об особенностях обмена валют во время войны читайте здесь.