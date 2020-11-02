Депутаты хотят по-новому ограничить зарплаты в набсоветах госпредприятий

Лимит планируют распространить не только на оклады

Депутаты Верховной Рады предложили ввести новое ограничение заработных плат для членов наблюдательных советов государственных предприятий и банков. Инициатива предполагает лимит в 30 минимальных зарплат (сейчас это 150 тыс. гривен) для прибыльных предприятий и банков и 15 минималок (75 тыс. гривен) – для убыточных. Ограничение хотят распространить не только на оклады, но и на поощрительные и компенсационные выплаты.

Реклама

Предложение содержится в законопроекте № 4199-1, текст которого размещен на сайте Верховной Рады. Документ сейчас рассматривается в профильных комитетах.

Кроме зарплатных лимитов, предлагается установить ограничение на количество иностранцев в набсоветах, а также обязать их подавать декларации о доходах. Согласно законопроекту, больше половины членов набсовета должны быть гражданами Украины, проживающими в стране последние пять лет и владеющими украинским языком.

Читайте также: Карта. Самые высокие и самые низкие зарплаты по областям Украины

Также все члены набсоветов должны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование и опыт работы в управлении субъектами хозяйствования – юрлицами со штатом более 500 человек.

В тренде Доллар вырос до максимума с 2018 года: официальный курс

Реклама

Напомним, ранее Кабинет министров снял ограничение с зарплат руководителей госпредприятий, которое вводилось из-за пандемии коронавируса. Теперь руководители и члены набсоветов предприятий госсектора снова могут получать оклады в размере более 10 размеров минимальной зарплаты (50 тысяч гривен).

Вместе с тем заработная плата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает пять размеров средней заработной платы, то есть 50 тысяч гривен.

Напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих было требованием президента Владимира Зеленского. Однако в Верховной Раде в итоге выступили против продления урезания зарплат.

Чиновникам повысят зарплату?

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама