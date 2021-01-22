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Депутаты четырех фракций предлагают выпустить ОВГЗ на 7,3 млрд грн для финансирования "Энергоатома"

22 января, 13:25

Инна Бабур Инна Бабур

Народные депутаты инициировали законопроект, который предусматривает выпуск ОВГЗ для компании

Для улучшения финансового состояния НАЭК "Энергоатом" народные депутаты инициировали законопроект, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 7,4 млрд грн для компании.

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Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко, напомнив, что недавно и.о. президента компании Петр Котин рассказал о финансовом кризисе в компании из-за убытков, пишет "Хвиля" со ссылкой на "РБК-Украина".

"Я прекрасно понимаю, что нельзя играть с безопасностью атомных станций, нарушать график поставки ядерного топлива и стабильность вывоза отработанного топлива с АЭС.
Поэтому народные депутаты межфракционных объединений "За развитие атомной энергетики" и "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" инициировали регистрацию законопроекта, который имеет целью улучшить финансовое состояние компании.

Мы предлагаем выпустить ОВГЗ на 7,3 миллиарда гривен, чего точно будет достаточно для стабилизации финансового состояния компании", – написал Кучеренко.

Вместе с тем он отметил, что очень много вопросов к тому, как компания участвует в тендерных процедурах и насколько прозрачно продает ток, ведь именно это может быть причиной убытков.

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"Очень надеюсь на поддержку Радой этого важного для энергетической безопасности страны законопроекта. В то же время, считаю нужным организовать более прозрачную деятельность компании и обеспечить контроль за эффективностью работы "Энергоатома" со стороны НКРЭКУ и Кабмина, который вчера подчинил компанию в свое управление", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 20 января Кабинет министров Украины по поручению президента Украины Владимира Зеленского подчинил ГП "НАЭК "Энергоатом" в свое управление, забрав данную функцию из Министерства энергетики.

Ранее в интервью изданию "Лига" и.о. президента "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что компания по итогам 2020 получит 7,6 млрд грн убытков из-за долгов перед ней. Он отметил, что из-за этого госкомпания не может нормально работать.

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энергетика Энергоатом ОВГЗ законопроект Алексей Кучеренко
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