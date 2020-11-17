Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Дело "Роттердам+" окончательно закрыто

17 ноября, 17:09

Инна Бабур Инна Бабур

17 ноября решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу и обжалованию не подлежит

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит. Соответствующее решение 17 ноября объявил председательствующий судья Игорь Панаид, передает РБК-Украина.

Реклама

"Апелляционное производство на решение ВАКС от 24 сентября закрыть", - объявил судья.

Таким образом вступило в силу решение ВАКС, которым постановление САП о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления признано законным и обоснованным.

"Я так понимаю, что обращаясь с таким заявлением, сторона (Виктора Чумака – ред.) четко понимает, что в случае закрытия апелляционного производства, определение следственной судьи Широкой (о закрытии дела "Роттердам+" – ред.) наберет силу и будет действительным после оглашения судом апелляционной инстанции", - сообщил в суде прокурор САП Виталий Пономаренко.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В тренде
Пенсии украинцев за квартал "подросли": хватит купить еще один батон
Реклама

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение судья Олейник приняла по заявлению Никопольского завода ферросплавов. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

После этого детективы НАБУ попытались изменить прокурора, но ВАКС подтвердил законность и правомерность действий процессуального руководителя, который постановил закрыть дело "Роттердам+".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НАБУ САП ВАКС Роттердам+
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составами
Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составамиЭкономика
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человекЭкономика
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правила
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правилаЭкономика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять