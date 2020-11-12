Дело на 5 млрд долларов: в Раде зарегистрировали нужный МВФ "банковский" законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики зарегистрировал законопроект №4367 с изменениями в закон "О банках и банковской деятельности".

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Основные цели нового законопроекту:

усовершенствование корпоративного управления в банках;

усиление ответственности совета и правления банка,

усиление системы внутреннего контроля и управления рисками.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, принятие закона будет способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству ЕС и внедрению лучших мировых практик функционирования банков. Закон повысит ответственность органов управления банков за принятые решения, будет способствовать прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом.

Законопроект внедряет новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе по поводу их коллективной пригодности.

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Также вводятся современные международные наблюдательные инструменты:

право регулятора требовать изменения персонального состава совета и/или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью банка;

право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.

Кроме того, законопроект уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в тому числе относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к структурам собственности банков.

Напомним, в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на 5 млрд долларов Украина обязалась внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

Также напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

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