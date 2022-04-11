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Дефолт по внешнему долгу России уже наступил – CNN

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 апреля, 20:17
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РФ пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации, что означает выборочный дефолт
Аналитики прогнозируют крах экономики РФ
Аналитики прогнозируют крах экономики РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия допустила выборочный дефолт по своему внешнему долгу.

Об этом cообщает CNN со ссылкой на международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

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Сообщается, что РФ не смогла осуществить выплаты в долларах держателям облигаций. Россия пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.

Агентство S&P заявило, что это равносильно "выборочному дефолту", поскольку инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в "доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам".

Согласно S&P, выборочный дефолт объявляется, когда не выполнено конкретное обязательство, но не по всему своему долгу.

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У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты средств и процентов, но S&P не ожидает, что РФ выполнит свои обязательства, учитывая западные санкции, которые подрывают ее "готовность и технические возможности соблюдать условия".

Аналитики прогнозируют крах российской экономики

Россия приближается к первому за столетие внешнему дефолту, с каждой неделей – все ближе.

Аналитики указывают на проблемы с облигациями России и страхованием долга. Это связано с тем, что:

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  • в американских банках со счетов России перестали выплачивать долларовые долги;
  • ограничения по стране усилили;
  • Россия нарушила условия двух облигаций и выплат инвесторам в рублях.

Дефолта в РФ западные эксперты ожидали сразу после вторжения агрессора в Украину. Тогда из страны вышли масштабные игроки, а активы банков, компаний и олигархов заморозили.

Большой удар нанесло замораживание валютных резервов Центробанка РФ, изолировавшее страну от мировой финансовой системы. Однако все еще возможные неожиданные повороты, например, объявление платежа техническим или конвертирование рублей в доллары для кредиторов.

В 1998 году Россия пережила дефолт по внутреннему долгу. А по внешнему долгу это будет впервые после революции 1917 года. По состоянию на 9 апреля агентство S&P снизило рейтинги РФ в иностранной валюте – теперь страна со статусом "выборочного дефолта".

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