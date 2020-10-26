Дефолт отрасли зеленой энергетики возникнет уже в ноябре из-за действий Кабмина, – инвестор

Если правительство не погасит долги перед "зеленой" генерацией, это покажет несостоятельность власти решать проблемы отрасли и поэтому с ноября инвесторы начнут готовить иски в международный арбитраж.

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Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко, пишет "Главком".

Он напомнил, что ситуация с выплатой задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии остается критичной, несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами и принятый для его исполнения закон. По его мнению, если ситуация не изменится, уже с ноября инвесторы начнут готовить иски в международный арбитраж.

"К арбитражам все начнут готовиться в момент, когда наступит дефолт правительства по обязательствам. Если они, условно говоря, не погасят сентябрь, а мы об этом будем знать 1 ноября, или они оплатили сентябрь, или нет. Как только первый дефолт, это означает, что правительство неспособно контролировать свое слово и свое обязательство. Соответственно нет оснований ожидать чего-то хорошего. Все продолжают работу с юристами", - рассказал Евтушенко.

Он отметил, что фундаментальных качественных решений правительство так и не смогло предложить. "Мы не видим, что все государственные органы говорят в один голос. Например, НКРЭКУ играет в свою игру. Министерство и премьер-министр пытаются что-то, как-то этот горе-оркестр аранжировать. Герус постоянно бомбардирует информационное пространство своими заявлениями о том, что мало отрезали, инфляция все съела. Такое впечатление, что за инфляцию отвечает какой-то Пушкин, а не они сами", – сказал соучредитель компании.

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По его словам, выпуск облигаций внутреннего государственного займа для погашения долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии мог бы стать действенным выходом из кризиса, однако на сегодня во власти не наблюдается единства в желании решить проблему на энергорынке.

"Выпуск облигаций точно облегчит ситуацию, когда они погасят долг и выполнят свои обязательства", - считает Евтушенко.

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Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию "Лига.Бизнес" заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе. Кроме того, глава налогового комитета парламента Данил Гетманцев заявил, что государство должно выплатить долги инвесторам.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, погашение долгов перед инвесторами в проекты "зеленой" энергетики за счет выпуска ОВГЗ позволит государству выполнить свои обязательства и восстановить доверие инвесторов к Украине.

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Напомним, ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды с "Гарантированным покупателем" инвесторы уже начали выигрывать.

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