Дефицит вагонов приведет к коллапсу в промышленности и аграрном секторе, – Скичко

По его словам, дефицит вагонов повлечет срыв сроков отгрузки продукции и уменьшение производства и экспорта

Инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 000 вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие – коллапс в промышленности и агросекторе.

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Об этом написал народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко на своей странице в Facebook.

"Введение запрета на эксплуатацию полувагонов старше 33 лет приведет к одновременному списание 12,6 тыс. шт только в 2021 году. Всего в списании будет 89 тыс. ед. вагонов всех типов, возникнет огромный дефицит на рынке подвижного состава. Как следствие, сокращение промышленного производства, потери рабочих мест, а главное – негативное влияние на бизнес-климат и инвестиционную привлекательность Украины", – написал Скичко.

По его словам, дефицит вагонов повлечет срыв сроков отгрузки продукции промышленными и агропредприятиями с последующим уменьшением производства и экспорта.

"Промышленные и аграрные предприятия будут думать, где взять 21 млрд гривен на новые вагоны. Об инвестициях в модернизацию на долгое время придется забыть", – написал депутат.

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По его мнению, предельный срок эксплуатации вагонов должен быть, чтобы не допустить курсирования 50-летних "дедушек". "Но при этом должен быть усилен контроль за самой процедурой продления и контролем вагонов после планового ремонта с продлением", – подчеркнул Скичко.

Ранее вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Представитель компании "АрселорМиттал" Владимир Ткаченко считает, что с намерениями "Укрзализныци" ограничить срок использования вагонов должен разобраться Антимонопольный комитет, ведь не исключено злоупотребление компанией своим монопольным положением.

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