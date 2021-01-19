Давление на "Гарпок" по разделу средств "зеленой" энергетики является превышением полномочий, – юрист

"Гарпок" с точки зрения выполнения своих обязательств и уставных задач – независимый хозяйственный субъект, говорит эксперт

Давление различных органов государственной власти на госпредприятие "Гарантированный покупатель" по перераспределению средств, которые предназначены для "зеленой" энергетики, является превышением полномочий.

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Об этом заявил адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Arzinger Тимур Бондарев, комментируя ситуацию, когда производители "зеленой" электроэнергии могут не получить от государства задолженность в полном объеме.

"Это превышение полномочий, так как "Гарпок" является фактически предприятием, которое должно осуществлять свою хозяйственную деятельность согласно уставу и другим возложенным на него задачам... "Гарпок" является с точки зрения выполнения своих обязательств и уставных задач независимым хозяйственным субъектом", – сказал Бондарев.

По его словам, обязательства по выплате долгов "зеленым" инвесторам являются обязательством государства, а не конкретно "Гарпока", НКРЭКУ или Кабмина.

"У нас есть закон, который предусматривает обязанность, возложенную на "ГарПок" по обязательствам перед инвесторами. Государство должно было выполнить это обязательство давно. Попытки сейчас между государственными органами и предприятиями найти виновного в этой истории – это не очень корректно, потому что все сроки истекли по "зеленому" тарифу и, по моему личному мнению, подобные указания являются не очень легальными", – сказал Бондарев.

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Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в НКРЭКУ и Кабмин, ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с ЕС, финансовыми партнерами и другими организациями.

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При этом ЕБРР – один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине выразил председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку беспокойство относительно невыполнения украинской властью обязательств по выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, – перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

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