Даты миссии МВФ в Украине зависят от прогресса по трем вопросам

Визит может состояться уже до конца года

Даты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые в первую очередь беспокоят Международный валютный фонд.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, передает "Голос Америки".

Он отметил, что сейчас с МВФ обсуждаются три блока вопросов: первый – решения Конституционного суда и антикоррупционная деятельность в Украине; второй – проект бюджета Украины на 2021 год; третий – работа самого Национального банка.

Шевченко надеется, что визит может состояться уже до конца этого года.

"Для того чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист – в Украине есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - рассказал он.

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Шевченко также добавил, что наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда, но "четкие месседжи, которые представил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру".

Ранее Шевченко заявил, что Нацбанк готов к работе миссии МВФ в Украине в ближайшее время.

Напомним, международные кредиторы могут потребовать от Украины досрочно вернуть средства, полученные по уже работающим кредитным программам. Такой риск возник из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.

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