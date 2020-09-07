Дармовые деньги: почему проваливаются эксперименты по выплате безусловного дохода

В Германии сейчас экспериментируют с раздачей дармовых денег согражданам – некоторым немцам просто так выплачивают по 1200 евро в месяц. "Сегодня. Итоги" попытались переложить этот опыт на украинские реалии и разобраться, сработало бы это в Украине и какую сумму мог бы составить так называемый безусловный доход в нашей стране.

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Отец троих детей, полтавчанин Виталий Кваша рассказывает: продуктов на 950 гривен его семье хватает приблизительно на три дня. Если почти не обновлять гардероб и не тратить деньги на развлечения, семья за месяц тратит 15 тысяч гривен. А еще есть коммуналка. Последнее время Виталию не везло – его проект закрыли, и мужчина два месяца сидел без работы. Потом уехал в Польшу, работать инженером-электриком. Но с заработков пришлось вернуться из-за пандемии. В Полтаве Виталию удалось устроится на работу с зарплатой лишь немногим выше минимальной.

"На месяц зарплаты не хватает. Приходится иногда евро менять, которые я за границей заработал. Теперь их потихоньку тратим", – рассказывает Виталий.

Вероятно, он жалеет, что не является гражданином Германии, где правительство начало эксперимент по выплате 1200 евро безусловного дохода в месяц. Это прожиточный минимум в Дрездене или Кельне. В стране хотят проверить, не станут ли получатели безусловного дохода бездельниками и пьяницами.

Экономист Олег Пендзин оценивает немецкую инициативу скептически. Он называет "бесплатные деньги" забавой богатых стран. И сначала все, кто получал базовый доход чувствовали облегчение и надежду.

"Безусловный базовый доход приводил к положительным результатам в плане психологической адаптации людей, их уверенности в завтрашнем дне", – говорит Пендзин.

Но в конце концов все подобные эксперименты проваливались. Он них уже отказались Финляндия и Канада. Так, в 2017 году Финляндия начала выплаты по 560 евро в месяц двум тысячам безработных добровольцев, но в 2020 году программа была закрыта. А некоторые американские штаты заменили выплаты бедным на талоны на продукты, которые продают местные фермеры. Не получилось даже у швейцарцев.

"Несколько лет назад Швейцарская конфедерация проводила референдум. И по результатам референдума они решили не совершать это дело. Люди проголосовали против", – отмечает Пендзин.

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Немцы пока исследуют вопрос, но ограничили выборку лишь 120 участниками. Почему же богатые страны голосуют против раздачи денег населению? Как объясняет психолог Олег Чабан, потеря работы загоняет человека в депрессию, но и легкие деньги бывают отравляющими психику. И если миллионеру 1200 евро ни к чему, то более бедного эта сумма расслабит, и он перестанет искать работу. Собственно, это и заметили швейцарцы.

"Нет, я за то, чтобы давали деньги. Вот дайте мне еще три тысячи гривен. Я зарабатываю больше, но если мне дадут три тысячи просто так, я готов из принять. Но повлияет ли это на мою продуктивность? Будет ли побуждать к какому-то карьерному росту, созданию науки или какого-то продукта? Абсолютно нет", – рассказывает Чабан.

Но что немцу сорок тысяч гривен, то украинцу – две. Точнее, 2118 грн – прожиточный минимум с 1 июля. Мы спросили у семьи Кваш, что бы они сделали, если бы гарантированно получали эти деньги просто так.

"У меня первая мысль – дети. Однозначно, на детей бы потратили. На музыку вот мы хотим отдать ребенка, на английский язык", – рассуждает Алина Кваша.

"Чтобы дети оделись. И поехать на море отдохнуть", – добавляет Виталий Кваша.

Варианты закончились, и оптимизм исчезает.

"Хлеба разве что купить и еще что-то. Сильно не проживешь на такие деньги", – приходит к выводу Виталий.

Мы направили запрос в министерство социальной политики: планируют ли они в ближайшее время похожие проекты? Ответили, что нет. Поэтому мы сами проверили крайнюю, с точки зрения психологии, ситуацию – пьянство.

"Я не видел еще украинца, который не имея денег, все равно не мог найти, где выпить Мы социальные, у нас много друзей и у кого-то эта бутылка появляется обязательно", – говорит Олег Чабан.

Журналисты "Сегодня" решились на небольшой социальный эксперимент – на рынке в спальном районе Киева, где немало людей проводят свободное время за рюмкой. Мы предложили им 100 гривен за просто так. Первый встреченный мужчина вообще отказался взять деньги. А вот Леонид сам подошел пообщаться. Пожаловался на зарплату, но заверил, что не дает себе расслабиться. Но в итоге 100 гривен и его не заинтересовали.

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Как объясняет экономист Олег Пендзин, Украина и так социальное государство, которое предоставляет жилищные субсидии, помощь по безработице, на ребенка. Но лишних денег, по его словам, ждать не стоит – ни сотни, ни тем более больше.

"Нас с вами официально 40 миллионов человек. Мы берем 2000 гривен. И нам нужно иметь только расходную часть на этот вид выплат порядка триллиона гривен. К слову, хочу сказать, что весь государственный бюджет Украины, вся доходная часть – это триллион гривен", – объясняет Пендзин.

Поэтому Украина не будет кормить бездельников за просто так. Тут у нас большие отличия с Германией. Но как объясняет психолог, в остальном мы с немцами похожи. Ведь для большинства людей легкие деньги – только повод лениться.

"Немного математики. 10 украинцев одного социального уровня потеряли работу. Десять украинцев получили по 2000 гривен. Сколько из них останутся лежать, а сколько пойдут искать работу? Двадцать процентов против восьмидесяти. Этот процент унифицирован. Закон распространяется абсолютно на всех. 20% будут искать работу, а 80% будут лежать. 20% любого коллектива делают 80% работы этого коллектива. 80% бездельничают или занимаются хрен знает чем", – говорит Олег Чабан.

Но Виталий Кваша не бьет баклуши и устанавливает электронный замок на двери своей многоэтажки. Делает это бесплатно, в свой выходной день. Может быть, дело действительно не в деньгах?

Напомним, с 1 сентября в Украине повысили минимальную зарплату. А в 2021 году ее собираются поднять еще дважды.

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