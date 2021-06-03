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Дания заблокировала строительство "Северного потока – 2"

3 июня, 22:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка газопровода "Северный поток 2"

В Вашингтон едет команда переговорщиков Меркель

В Вашингтон едет команда переговорщиков Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода "Северный поток 2" на территории страны.

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Об этом сообщает Biznes Alert.

"Я сожалею об этом решени", – прокомментировал ситуацию заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов датской компании Energinet Мариан Кааг.

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Газопровод "Северный поток - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Как известно, длина наземного участка газопровода "Северный поток 2" на территории Дании составляет примерно 210 км.

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Ранее Россия заявила, что рассчитывает запустить газопровод до конца 2021 года. На данный момент достроить осталось около 100 километров.

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