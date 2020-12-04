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Дания полностью отказывается от добычи нефти и газа

4 декабря, 14:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Страна перестанет выдавать лицензии на разработку месторождений в Северном море

Дания – крупнейший производитель нефти в Европейском Союзе – прекратит выдавать новые лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений в Северном море и полностью прекратит добычу к 2050 году. Таким образом, в недрах останутся нетронутыми около 150 миллионов баррелей нефти и эквивалентов.

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Об этом заявил министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен, пишет Bloomberg.

Решение о прекращении добычи обойдется Дании примерно в 13 млрд крон (2,1 млрд долларов). О том, как королевство будет компенсировать эти расходы, пока не сообщается.

"Мы надеемся, что это может вдохновить других. Мы первая страна со значимым производством, которая сделала такой шаг. Идея состоит в том, что другие посмотрят на нас и скажут: "Если Дания может это сделать, то сможем и мы", – сказал Йоргенсен.

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История датской нефтедобычи в Северном море насчитывает около 60 лет. Добыча в Дании по итогам 2020 года, как ожидается, составит 83 тысяч баррелей нефти и , эквивалент 21 тысяч баррелей природного газа.

Напомним, также Дания к 2035 году откажется от использования углеводородного сырья: весь энергосектор перейдет на возобновляемые источники. Страна планирует сократить выбросы углерода на 70% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

В своем недавнем прогнозе аналитики ОПЕК заявили, что эпоха нефти подходит к концу. Картель признал, что для развитых стран эпоху нефти можно считать законченной. Но ожидания все равно оптимистичные – пик спроса на черное золото еще впереди, а обеспечат его развивающиеся страны (к их числу, к слову, относится Украина).

В то же время впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти. США рискуют потерять первенство, которое удерживают с середины 19-го века.

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