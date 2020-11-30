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Цифра дня. В Украине выросли официальные зарплаты

30 ноября, 15:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Средняя зарплата оказалась в 2,4 раза выше минимальной

Средняя номинальная заработная плата в Украине в октябре 2020 года выросла по сравнению с показателем за сентябрь 2020 года на 1,5% – до 12 174 гривни. По сравнению с октябрем 2019-го зарплаты выросли в среднем на 13,5%. Реальная зарплата в октябре выросла по сравнению с сентябрем на 0,5%, а с октябрем 2019 года – на 10,6%.

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Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

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В августе средняя зарплата была в 2,4 раза выше минимальной, которая составляла 5000 гривен.

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ТОП-3 сфер с самой высокой зарплатой в октябре:

  • финансовая и страховая деятельность – 20 500 гривен;
  • информация и телекоммуникации – 20 000 гривен;
  • профессиональная научная и техническая деятельность – 16 800 гривен.

Напомним, минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен. Следующее повышение до 6000 гривен запланировано на 1 января 2021 года.

А вот рост до 6500 гривен переносят с июля на декабрь 2021-го. Такое решение понадобилось для уменьшения дефицита бюджета на 2021 год. Что еще изменили в проекте главной сметы страны ко второму чтению, узнавайте из видео:

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты средняя зарплата Госстат реальная зарплата минимальная зарплата

Источник: Сегодня

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