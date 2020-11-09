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Цифра дня. В Украине ускорился рост цен

9 ноября, 17:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сильнее всего в октябре подорожали сахар и яйца

Потребительская инфляция в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении – по сравнению с сентябрем 2019 года – составила 2,7%, ускорившись с 2,3%, зафиксированных в сентябре. В месячном исчислении – по сравнению с сентябрем-2020 – цены в октябре выросли на 1%. В сентябре аналогичный показатель был вдвое ниже – 0,5% по сравнению с августом.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Базовая инфляция с начала года составила 3,4%.

В октябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего подешевели фрукты и овощи (-8,9% и -7%). Сильнее всего подорожали сахар (+22,9%) и яйца (+22,7%).

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В то же время на 6,2% подешевели фрукты, на 0,3-1,5% – рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

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В тренде
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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Одежда и обувь подорожали на 2%, в т.ч. обувь – на 2,1%, одежда – на 1,7%.

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Напомним, в августе премьер Денис Шмыгаль заявил, что при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%, хотя инфляционная цель Нацбанка составляет 5%.

О том, как в Украине дорожают продукты, смотрите в сюжете "Сегодня":

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продукты цены инфляция статистика Госстат цены на продукты

Источник: Сегодня

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