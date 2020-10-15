Цифра дня. В Украине растут расходы на пенсии

Расходы на пенсионное обеспечение украинцев в 2021 году составят почти 204 млрд гривен. Это на 1,5 млрд гривен больше, чем закладывали в бюджет на 2020 год. Эти деньги будут направлены в том числе на ежемесячные доплаты 80-летним пенсионерам, а также на индексацию пенсий.
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Такие данные предоставил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
"Кроме того, с 1 июля 2021 года вводим ежемесячную доплату к пенсии в размере 400 грн для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Доплата будет касаться 991 тысяч граждан", - добавил Ермоличев.
Напомним, в 2021 году повышение пенсий затронет около 10 млн пенсионеров, при этом происходить оно будет в пять этапов для разных категорий.
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