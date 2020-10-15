Цифра дня. В Украине растут расходы на пенсии

В госбюджет на 2021 год закладывают средства на индексацию и доплаты

Расходы на пенсионное обеспечение украинцев в 2021 году составят почти 204 млрд гривен. Это на 1,5 млрд гривен больше, чем закладывали в бюджет на 2020 год. Эти деньги будут направлены в том числе на ежемесячные доплаты 80-летним пенсионерам, а также на индексацию пенсий.

Реклама

Читайте также: В Украине 80% пенсионеров живут за чертой бедности – омбудсмен

Такие данные предоставил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Реклама

"Кроме того, с 1 июля 2021 года вводим ежемесячную доплату к пенсии в размере 400 грн для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Доплата будет касаться 991 тысяч граждан", - добавил Ермоличев.

В тренде В Украине официально заработали онлайн-аптеки и доставка лекарств

Напомним, в 2021 году повышение пенсий затронет около 10 млн пенсионеров, при этом происходить оно будет в пять этапов для разных категорий.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как пенсионерам урезают выплаты из-за разовых подработок:

Реклама

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама