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Цифра дня. В Украине растут расходы на пенсии

15 октября, 14:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В госбюджет на 2021 год закладывают средства на индексацию и доплаты

Расходы на пенсионное обеспечение украинцев в 2021 году составят почти 204 млрд гривен. Это на 1,5 млрд гривен больше, чем закладывали в бюджет на 2020 год. Эти деньги будут направлены в том числе на ежемесячные доплаты 80-летним пенсионерам, а также на индексацию пенсий.

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Такие данные предоставил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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"Кроме того, с 1 июля 2021 года вводим ежемесячную доплату к пенсии в размере 400 грн для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Доплата будет касаться 991 тысяч граждан", - добавил Ермоличев.

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Напомним, в 2021 году повышение пенсий затронет около 10 млн пенсионеров, при этом происходить оно будет в пять этапов для разных категорий.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как пенсионерам урезают выплаты из-за разовых подработок:

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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деньги бюджет пенсии финансирование повышение пенсий бюджет-2021

Источник: Сегодня

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