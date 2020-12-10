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Цифра дня. Украинцы "наболели" на 10 миллиардов гривен

10 декабря, 12:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

С начала года больничные выплаты получили более двух миллионов человек

С начала года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листов нетрудоспособности на общую сумму 10 млрд гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Приняты на оплату больничные листы общей продолжительностью 29 млн 958 тыс. 759 дней для 2,1 миллиона человек.

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Из них 338 тыс. 507 дней – это изоляция от COVID-19. На эти выплаты ушло 66 млн гривен.

Всего по состоянию на 10 декабря фонд выплатил застрахованным лицам 10,7 млрд гривен пособий по временной нетрудоспособности. Это сумма учитывает заявления-расчеты, представленные работодателями в конце декабря 2019 и профинансированные в январе 2020-го.

Напомним, запуск е-больничных в Украине отложили из-за технических проблем, возникших в связи с эпидемией COVID-19. При этом разрабатывается модель е-больничных, которая будет внедрена в eHealth и начнет работу в начале 2021 года.

Система е-больничных предполагает, что врачи будут выписывать больничные через веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

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Источник: Сегодня

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