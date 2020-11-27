Цифра дня. Украина берет в долг внутри страны, а не за границей

Государство получило на 25% кредитов меньше, чем было запланировано

Украина в течение октября взяла в долг 20,9 млрд гривен. Все эти средства заимствовали на внутреннем рынке – внешние кредиты не привлекались.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

В целом с января по октябрь Украина взяла в долг 426,5 млрд гривен – это 75% от запланированных ранее объемов займов для этого периода.

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Что касается выплат по госдолгу, то в октябре на них направили почти 7 млрд гривен, а за январь-октябрь – 337,56 млрд гривен (96% от плана).

Как сообщалось, выполнение бюджета с начала 2020 года по сентябрь в целом оценивалось в 98,5%. Еще в апреле этот показатель был значительно ниже – 86,1%. При этом Минфин рассчитывает, что по итогам года госбюджет будет выполнен на 100%.

Напомним, после начала коронакризиса в Украине изменили госбюджет-2020, предусмотрев создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен и увеличив расчетный дефицит сметы.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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