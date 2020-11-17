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Цифра дня. Туризм умирает – расходы иностранцев в Украине упали в 27 раз

17 ноября, 12:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинцы тоже заметно сократили расходы за границей

Иностранные туристы за девять месяцев 2020 года потратили в Украине 244 млн долларов. Это в 27 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение произошло из-за карантина и закрытых границ.

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Об этом сообщило Госагентство развития туризма со ссылкой на данные Нацбанка и пограничной службы.

В целом за этот период нашу страну посетили 2,7 млн иностранцев – почти в четыре раза меньше, чем в январе-сентябре 2019-го (10,7 млн человек).

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Существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу – 3,26 млрд долларов – в 2,2 раза меньше, чем за девять месяцев 2019 года. При этом большую часть этой суммы составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3103, который освобождает внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора.

Также мы выяснили, когда туристы снова смогут летать в Европу, как раньше – три прогноза.

А о самых популярных туристических местах Украины узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня
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валюта расходы туристы иностранцы цифра дня

Источник: Сегодня

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