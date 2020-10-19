Цифра дня. Сколько заплатят молодому учителю в Украине

Молодой учитель в Украине с июля 2021 года будет получать оклад 5 265 гривен. Это на 1 215 гривен больше, чем сейчас. Такие показатели заложены в проект государственного бюджета на следующий год. Речь идет о должностном окладе из расчета 18 часов в неделю.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства образования Украины.

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Должностной оклад учителя первой категории с июля 2021 года составил до 6 567 гривен, а учителя высшей категории – 7 001 гривен.

Кроме должностных окладов, зарплату учителей составляют:

надбавка за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%);

надбавка за престижность труда (5-30%);

другие доплаты (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.).

Подробнее о том, как будут расти оклады педагогов, читайте в материале "Зарплаты учителям повысят в два этапа: когда и на сколько".

А о том, как в Украине собираются изменить систему образования, узнавайте из статьи "Вместо старших классов – лицеи, колледжи и профтехи: как изменится школа".

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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