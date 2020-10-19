Українська
$ 28,36
33,3
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Цифра дня. Сколько заплатят молодому учителю в Украине

19 октября, 16:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кроме оклада в зарплату входят надбавки

Молодой учитель в Украине с июля 2021 года будет получать оклад 5 265 гривен. Это на 1 215 гривен больше, чем сейчас. Такие показатели заложены в проект государственного бюджета на следующий год. Речь идет о должностном окладе из расчета 18 часов в неделю.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Министерства образования Украины.

Читайте также: Зарплаты, цены и курс доллара до конца года изменятся: эксклюзивный прогноз

Реклама

Должностной оклад учителя первой категории с июля 2021 года составил до 6 567 гривен, а учителя высшей категории – 7 001 гривен.

В тренде
Ночные клубы устраивают "ковидные вечеринки": как и почем туда попадают (видео)

Кроме должностных окладов, зарплату учителей составляют:

  • надбавка за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%);
  • надбавка за престижность труда (5-30%);
  • другие доплаты (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.).

Подробнее о том, как будут расти оклады педагогов, читайте в материале "Зарплаты учителям повысят в два этапа: когда и на сколько".

А о том, как в Украине собираются изменить систему образования, узнавайте из статьи "Вместо старших классов – лицеи, колледжи и профтехи: как изменится школа".

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

зарплаты учителя учитель повышение надбавка оклады цифра дня бюджет-2021

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборамиФинансы
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со среднейЭкономика
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
"Пружина сжимается": чего ждать на рынке горючегоЭкономика
Отопительный сезон под угрозой:
Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные городаЭкономика
В Украине пустили с молотка птицефабрику почти за миллиард гривен
В Украине пустили с молотка птицефабрику почти за миллиард гривенЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять