Цифра дня. Сколько валюты Украина накопила в резервах

Объем "запасов" Нацбанка за месяц почти не изменился

По состоянию на 1 декабря 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 26,14 млрд долларов США в эквиваленте. В ноябре резервы по сравнению с показателями ЗВР за октябрь упали всего на 4,7 млн долларов. Это произошло за счет того, что выплаты по госдолгу и аукционы НБУ на межбанке уравновесили валютные поступления в пользу правительства.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на предварительные подсчеты.

В целом динамику ЗВР определили такие факторы:

валютные поступление в пользу правительства – 355,5 млн долларов;

платежи по обслуживаю и погашению госдолга в иностранной валюте – 319,6 млн долларов;

аукционы Нацбанка по продаже валюты для сглаживания курсовых колебаний. Впрочем, последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями;

переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 77,9 млн долларов.

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Нынешний объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта. В НБУ отмечают, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch ожидало, что к концу 2020 года объем международных резервов Украины составит 27,4 млрд долларов. Это могло бы произойти, если бы Украина получила второй транш МВФ до конца 2020 года.

Первый транш по программе stand-by Украина получила в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами. Однако дата визита миссии МВФ, по итогам которого решится судьба второго транша, все еще неизвестна.

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