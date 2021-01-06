Цифра дня. Сколько Украина задолжала МВФ и когда будут пиковые выплаты в 2021 году

Украина должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) в 2021 году 1,155 млрд SDR, это около 1,7 млрд долларов по текущему курсу. То есть в пересчете на количество граждан, каждый украинец должен отдать фонду около 1200 гривен.

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Первый платеж запланирован на 4 февраля – 98,5 млн SDR. Наибольшие платежи на 295,5 млн SDR запланированы на 12 марта и 13 сентября.

Об этом свидетельствуют данные с сайта МВФ.

В целом в течение 15 лет – с 2021 по 2036 гг. – платежи Украину в пользу МВФ должны составить 8,06 млрд SDR, или около 11,7 млрд долларов.

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В частности, в 2022 году Украина заплатит 1,67 млрд SDR, в 2023-м – 19,8 млрд SDR, в 2024-м – 1,81 млрд SDR, в 2025-м – 1,12 млрд SDR.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ перенес два транша для Украины на 2021 год.

При этом работа миссии МВФ в Украине затянулась. Встречи стартовали еще 21 декабря, но из-за новогодних праздников и дистанционной работы (и связанной с этим разницы часовых поясов) еще не закончились. Решение о предоставлении или не предоставлении траншей по кредитным программам МВФ принимается по итогам работы таких миссий.

Как известно, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Размеры второго и третьего траншей – по 700 млн долл.

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