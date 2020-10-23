Цифра дня. Сколько платят украинским мамам в декрете

Средний размер пособия в декретном отпуске по беременности и родам в Украине составляет 280 гривен в день – на 14,5% больше, чем в прошлом году. Такой отпуск в общих случаях длится 126 календарных дней. В каждом отдельном случае размер пособия зависит от заработка женщины до декрета.

Реклама

Такие данные по результатам первых трех кварталов 2020 года предоставил Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

За это время фонд выплатил пособий по беременности и родам на общую сумму 3,9 млрд гривен.

В тренде Курс доллара в Украине топчется на месте, а евро подешевел

Реклама

"В январе-сентябре ФССУ финансировал заявления-расчеты на выплату указанных пособий, представленных работодателями с декабря 2019 по сентябрь 2020 года", – уточнили в фонде.

Напомним, пока что дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день на время декрета в Украине доступен только женщинам. Однако и отцы могут получить возможность уделять детям больше времени – в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 3695. Он предусматривает равенство прав и обязанностей по воспитанию детей между мужчинами и женщинами.

В предложенном парламенту проекте закона "О труде" также предусматривается возможность одновременного декретного отпуска для отца и матери.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама