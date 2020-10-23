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Цифра дня. Сколько платят украинским мамам в декрете

23 октября, 11:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Среднее пособие за год выросло

Средний размер пособия в декретном отпуске по беременности и родам в Украине составляет 280 гривен в день – на 14,5% больше, чем в прошлом году. Такой отпуск в общих случаях длится 126 календарных дней. В каждом отдельном случае размер пособия зависит от заработка женщины до декрета.

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Такие данные по результатам первых трех кварталов 2020 года предоставил Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

За это время фонд выплатил пособий по беременности и родам на общую сумму 3,9 млрд гривен.

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"В январе-сентябре ФССУ финансировал заявления-расчеты на выплату указанных пособий, представленных работодателями с декабря 2019 по сентябрь 2020 года", – уточнили в фонде.

Напомним, пока что дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день на время декрета в Украине доступен только женщинам. Однако и отцы могут получить возможность уделять детям больше времени – в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 3695. Он предусматривает равенство прав и обязанностей по воспитанию детей между мужчинами и женщинами.

В предложенном парламенту проекте закона "О труде" также предусматривается возможность одновременного декретного отпуска для отца и матери.

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Источник: Сегодня

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