Цифра дня. Сколько будет стоить перепись населения Украины

Для подготовки и проведения Всеукраинской переписи населения, которую могут запланировать на 2023 год, необходимо 7,26 млрд гривен и более 98 тысяч временных сотрудников.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления о проведении переписи населения в 2023 году.
Около 70% этих расходов составляет зарплата временного персонала и начисления на нее.
Финансирование предполагается выделить в рамках бюджетной программы "Статистические исследования".
Решение о проведении переписи населения в 2023 году Кабинет министров может принять на заседании 9 декабря.
Прошлый состав правительства рассматривал вариант отказа от традиционной переписи населения – хождения по квартирам с анкетами. Перепись планировали хочет перевести этот процесс в электронный вид.
В декабре 2019-го в двух регионах провели пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному. Тогда в Украине насчитали 37 миллионов 289 тысяч человек.
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Однако позже инициатора этого процесса министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета заподозрили в фальсификации переписи.
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