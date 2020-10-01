Цифра дня. Реальные доходы украинцев заметно упали

Больше всего средств украинцы получают за счет зарплаты и соцвыплат

Реальный доход в расчете на одного украинца во втором квартале 2020 года составил 15 566 гривен. Это на 779 гривен, или 4,7% меньше, чем было во втором квартале прошлого года (16 345 гривен).

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Такие данные привела Государственная служба статистики.

В целом же доходы населения сократились до 867,5 млрд гривен. Совокупный показатель уменьшился на 4,5%. Структура доходов оказалась такой:

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заработная плата – 394,22 млрд гривен (45,44%);

социальные пособия и другие полученные текущие трансферты – 324,62 млрд гривен (37,42%);

прибыль и смешанный доход – 132,82 млрд гривен (15,31%);

доход от собственности – 15,89 млрд гривен (1,83%).

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Расходы украинцев во втором квартале тоже упали – на 6,9%, до 865,6 млрд гривен. Соответственно, 1,9 млрд гривен стали сбережениями.

Напомним, ранее в Национальном банке отмечали, что украинцы впервые за 5 лет урезали расходы, что послужило одной из ключевых причин резкого снижения ВВП страны во время жесткого карантина.

Также недавно Госстат опубликовал исследование, из которого следует, что украинцы массово считают себя бедняками. А новости "Сегодня" разбирались, чем отличаются жизненные позиции бедных и богатых и существует ли т.н. "предрасположенность к богатству":

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