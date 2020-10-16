Цифра дня. Расходы Украины на оборону и зарплаты военным растут

Расходы на безопасность и оборону, которые заложены в бюджет на 2021 год, составляют 6% ВВП. Речь идет о 267,1 млрд гривен. Это на 20,8 млрд гривен больше, чем закладывалось в бюджет-2020.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

В ведомстве уточнили, что расходы на денежное обеспечение военнослужащих и полицейских составят 130,1 млрд гривен. Это на 7,4 млрд гривен больше, чем в плане 2020 года.

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Расходы на оборону – вторые по объему в государственной смете. Больше денег уйдет только на социальное обеспечение. Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "На что потратят каждую гривню из налогов украинцев".

Как сообщалось, первый проект государственного бюджета Украины на 2021 год, поданный Кабмином в Верховную Раду, вызвал много вопросов, недовольства и пожеланий. Верховная Рада решила его доработать, прежде чем принимать в первом чтении.

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