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Цифра дня. Поставки газа из Европы в Украину выросли в четыре раза

3 февраля, 16:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Почти весь полученный газ потратили внутри страны

Украина в январе 2021 года закачала из Европы 0,44 млрд кубометров газа, причем 92% из них – с помощью виртуального реверса. В целом это на 422% больше, чем месяцем ранее.

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Практически весь этот газ был направлен для использования на внутреннем рынке Украины. Рост связан с похолоданием, которое повысило спрос на газ. В январе прошлого года Украина получила из Европы столько же топлива.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", который подвел итоги работы газотранспортной системы в январе-2021.

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Всего в январе услуги по транспортировке газа из ЕС в Украину заказали 15 трейдеров, из них 5 украинских компаний и 10 иностранных.

Реэкспорт газа из Украины в Европу за этот период составил 0,24 млрд куб. м.

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Транзит через украинскую ГТС в Европу достиг 3,86 млрд куб. м, на 51% больше, чем в январе-2020. Однако снижение по сравнению с декабрем-2020 составило 32%, что связано с условиями текущего транзитного контракта.

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Напомним, транзитное соглашение между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019 сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

Прямые закупки газа из России Украина не осуществляет с ноября 2015 года.

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Источник: Сегодня

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