Цифра дня. "Коронакризисный" прогноз для Украины резко ухудшился

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз падения экономики Украины по итогам 2020 года до 5,5%. В предыдущем отчете ВБ ожидал, что украинский ВВП снизится на 3,5%. Кроме того, банк теперь настроен на более медленное восстановление экономики Украины в следующие годы – на 1,5% в 2021-м (ранее на 3%) и на 3,1% в 2022-м (ранее – 4%). Главная причина экономических потерь – коронакризис.

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Об этом говорится в октябрськом прогнозе ВБ для Европы и Центральной Азии. Такие прогнозы банк публикует раз в полгода.

По мнению экспертов ВБ, глубина падения экономики будет зависеть от таких факторов:

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продолжительность пандемии и кризиса здравоохранения;

прогресс в основных реформах;

способность мобилизовать финансирование для выплаты госдолга.

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Впрочем, прогнозы Всемирного банка для Украины – еще не самые пессимистичные. Например, ключевой кредитор Украины МВФ допускает падение ВВП в 2020 году на 8,2%, а большинство международных организаций ждут снижения на 6-6,5%. ЕБРР тоже недавно ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% по итогам года.

Ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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