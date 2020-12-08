Цифра дня. Кибератаки нанесли серьезный удар по мировой экономике

С киберпреступностью не сталкивались только 4% крупных организаций

Из-за кибератак и дополнительных затрат на безопасность мировая экономика потеряла более 1 трлн долларов с 2018 года. При этом только 4% крупных организаций не сталкивались с инцидентами с кибербезопасностью в 2019 году.

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Об этом говорится в отчете McAfee и Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным исследования, 92% респондентов заявили, что помимо финансовых убытков они несли потери производительности труда и рабочего времени. В среднем, максимальная длина перерыва в работе организации из-за кибератаки составляла 18 часов. Это приносило организациям убыток более полумиллиона долларов. Чаще всего организации жаловались на убытки от вредного или шпионского программного обеспечения.

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Авторы исследования связывают рост количества кибератак как с более быстрой и точной реакцией на сами атаки (их стали чаще фиксировать), так и с повышением уровня самых хакеров. По данным отчета, во время пандемии пользователи значительно увеличили активность в сети, что дает хакерам больше возможностей для работы.

Также отмечается, что за последний год все больше кибератак было направлено на организации, для которых перерыв в работе имеет критическое значение. Например, медицинские и государственные учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США обещает два миллиона долларов за "головы" украинских хакеров. Им инкриминируют участие в схеме обмена информацией, полученной путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

А ранее в США суд занялся другим хакером из нашей страны. Украинскому гражданину Виталию Антоненко грозит длительный срок в американской тюрьме за ряд киберпреступлений. Прокуратура города Бостон обвиняет арестованного в марте прошлого года мужчину в том, что он вместе с сообщниками взламывал компьютерные сети и похищал информацию о банковских картах.

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А о том, как хакеры шантажируют украинцев, смотрите видео:

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