Цифра дня. Лимит изменился – какие зарплаты теперь могут получать главы госкомпаний

Кабинет министров снял ограничение с зарплат руководителей госпредприятий, которое вводилось из-за пандемии коронавируса. Теперь руководители и члены набсоветов предприятий госсектора снова могут получать оклады в размере более 10 размеров минимальной зарплаты (50 000 гривен). При этом зарплаты не могут быть выше 125 000 гривен – вместе со снятием "коронавирусного" ограничения Кабмин вернул прошлые нормы.

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Соответствующее решение опубликовала пресс-служба правительства.

Снять это ограничение Кабмин смог на основании принятых Верховной Радой изменений в бюджет-2020.

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Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает пять размеров средней заработной платы, то есть 50 000 гривен.

Напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих было требованием президента Владимира Зеленского. Однако в Верховной Раде в итоге выступили против продления урезания зарплат.

Чиновникам повысят зарплату?

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