Українська
$ 28,37
33,56
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Цифра дня. Лимит изменился – какие зарплаты теперь могут получать главы госкомпаний

28 октября, 13:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ограничение, которое вводили из-за COVID-19, уже сняли

Кабинет министров снял ограничение с зарплат руководителей госпредприятий, которое вводилось из-за пандемии коронавируса. Теперь руководители и члены набсоветов предприятий госсектора снова могут получать оклады в размере более 10 размеров минимальной зарплаты (50 000 гривен). При этом зарплаты не могут быть выше 125 000 гривен – вместе со снятием "коронавирусного" ограничения Кабмин вернул прошлые нормы.

Реклама

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба правительства.

В тренде
Инфографика. Деньги из COVID-фонда тратят на дороги и социалку

Снять это ограничение Кабмин смог на основании принятых Верховной Радой изменений в бюджет-2020.

Реклама

Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает пять размеров средней заработной платы, то есть 50 000 гривен.

Напомним, что ограничение высоких зарплат госслужащих было требованием президента Владимира Зеленского. Однако в Верховной Раде в итоге выступили против продления урезания зарплат.

Чиновникам повысят зарплату?

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммы
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммыЭкономика
Эксклюзивное видео
Эксклюзивное видео "Сегодня": что на самом деле добавляют в пельмениДругие новости
МВФ назвал условия выделения нового транша Украине
МВФ назвал условия выделения нового транша УкраинеЭкономика
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять