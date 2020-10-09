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Цифра дня. Импортный газ для Украины подорожал на треть

9 октября, 11:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Минэкономики показали данные таможенной службы

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в сентябре нынешнего года составила 3955,8 гривни за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 140,5 доллара. Это на 32,5% выше, чем было в августе (106,1 доллара). В гривневом исчислении газ на таможне подорожал и вовсе на 35,6%.

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Такие данные предоставило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы.

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Впрочем, с начала 2020 цена импортного газа снизилась на 20,5% в гривневом эквиваленте (с 4130 гривен за тысячу кубометров) и на 4,2% в долларовом эквиваленте (с 176,7 доллара за тысячу кубометров).

Напомним, в конце сентября на европейских рынках газ подорожал до максимумов с начала года.

При этом с 1 августа в Украине цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Оптовые расценки, на основании которых поставщики рассчитывают свои тарифы, публикует "Нафтогаз" до 25-го дня каждого месяца. Далее газсбыты добавят к этой цене стоимость транспортировки и наценку. Получившаяся сумма и будет тарифом для населения.

Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ Украина цена на газ импорт газа

Источник: Сегодня

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