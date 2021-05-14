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Цифра дня. "Дыра" на миллиард долларов возникла во внешней торговле Украины

14 мая, 15:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Страна заметно увеличила импорт товаров и услуг в денежном выражении, а вот экспорт вырос не так сильно

Украина торгует в минус

Украина торгует в минус / Фото: AFP

Украина свела баланс внешней торговли по итогам января-марта с дефицитом в 1,05 млрд долл. Для сравнения: в прошлом году дефицит за тот же период составлял всего 246,6 млн долл.

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Внешнеторговый баланс Украины свели с большим дефицитом

Внешнеторговый баланс Украины свели с большим дефицитом / Фото: Сегодня

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Импорт товаров и услуг в Украину за январь-март вырос на 12,9% – до 16,8 млрд долл., а экспорт – на 7,6%, до 15,8 млрд долл. Интересно, что Украина также теряет объемы транзита газа, а это одна из основных услуг, которыю экспортирует наша страна.

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В 2020 году внешнеторговый баланс был сведен с дефицитом 255,5 млн долл. против 3,689 млрд долл. по итогам 2019 года.

Напомним, ранее аграрные эксперты рассказали, чем Украина кормит заграницу. Продажи агропродукции оказались меньше прошлогодних, но это еще поправимо, уверены специалисты.

А о том, как непогода повлияла на урожай фруктов, ягод и картошки, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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