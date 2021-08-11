Чтобы противодействовать Кремлю: США назначили спецпредставителя по "Северному потоку – 2"

Амос Хохштейн ранее был советником президентом США Джо Байдена, он является противником газопровода

Амос Хохштейн будет следить за "Северным потоком - 2". Коллаж: "Сегодня"

Над мерами "уменьшения рисков", что создаст газопровод "Северный поток – 2", будет работать старший советник Департамента по вопросам энергетики Амос Хохштейн (бывший советник президента США Джо Байдена).

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Соответствующее заявление обнародовал Госдепартамент.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, его ближайшим направлением будет реализация мер по уменьшению рисков, связанных с газопроводом "Северный поток – 2".

"Это назначение демонстрирует решимость администрации противодействовать использованию Кремлем энергии как геополитического оружия, а также для продвижения более безопасного и устойчивого энергетического будущего Украины и стран НАТО и ЕС", – отметил Блинкен.

Что известно об Амосе Хохштейне

является противником "Северного потока – 2";

был специальным представителем Госдепартамента по международным энергетическим вопросам с 2014 по 2017 год;

в 2017 году вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз";

в октябре 2020 года заявил, что подает из-за "отхода украинской власти от борьбы с коррупцией".

Напомним, МИД Украины сомневается, что гарантий США и Германии достаточно, чтобы остановить российскую агрессию после запуска "Северного потока – 2". Ведомство уже направило ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".

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Напомним, в конце мая президент США Джо Байден решил отказаться от новых санкций в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Старые ограничения остались в силе.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":