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Что ждет украинскую экономику: прогноз Нацбанка

30 октября, 11:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В НБУ напомнили о важности сотрудничества Украины с МВФ

Украинская экономика в 2020 году потеряет 6% ВВП, однако в 2021-м рост возобновится на уровне 4%, а потери от коронаризиса будут компенсированы в 2020 году. Инфляция при этом составит 4,1% в 2020 году, что ниже целевого диапазона Нацбанка (5% +/- 1 п.п.). Кроме того, будет снижаться безработица и расти зарплаты.

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Такие прогнозы обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) в инфляционном отчете.

Так, номинальная зарплата повысится почти 9% в 2020 году и на 16% в следующем. Реальная – на 6,2% и 9,5% соответственно, подсчитали в НБУ.

Два важных условия для реализации такого прогноза:

  • продолжение сотрудничества Украины с МВФ;
  • отсутствие жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.

Напомним, ранее МВФ улучшил прогнозы для Украины. Однако все равно его прогноз ВВП Украины на 2020 год является самым пессимистичным из предоставленных международными организациями. Большинство их предусматривает снижение на 6-6,5%.

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А Всемирный банк недавно улучшил свой прогноз до минус 5,5% ВВП.

Ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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инфляция экономика НБУ прогноз зарплаты ВВП безработица прогноз инфляции

Источник: Сегодня

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